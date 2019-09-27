В Красном селе из двух единороссов не смогли выбрать главу муниципалитета

На состоявшемся вечером 26 сентября первом заседании местного совета МО «Красное село» не получилось избрать главу муниципалитета, сообщила ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженка Ольга Воронина.

По ее словам, в ходе тайного голосования по пять голосов мундепов получили действующий глава Евгений Мареев и военный инженер Юрий Голдов. Оба депутата избрались по спискам партии «Единая Россия».

Заседание продлилось только 20 минут. После объявления итогов голосования председательствовавший Мареев резко объявил о закрытии заседания, уточняет паблик «Граждане Красного Села».

Отметим, что от «Единой России» в совет прошло пять человек. Два депутата избрались от КПРФ, 1 от «Справедливой России», еще двое самовыдвиженцами.

Помимо Мареева и Ворониной из прошлого, пятого муниципального созыва в действующем составе совета остались единороссы Николай Коломиец и Сергей Якунин, а также самовыдвиженец Николай Колошинский.

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