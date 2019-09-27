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13:37

В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle

фото ЗакС политика В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle

Комиссия Государственной думы по делам о вмешательстве в дела РФ просит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, говорится в заключении подразделения нижней палаты парламента.

Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.

Также народные избранники узрели в неуказанных действиях Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма.

"Парламентариями установлено нарушение немецкой телерадиокомпанией целого ряда российских законов. Материалы Комиссии будут направлены в правоохранительные органы, Роскомнадзор, Минюст и МИД", - уведомил председатель комиссии Василий Пискарев.

Помимо Deutsche Welle, под сомнение попала также деятельность таких изданий, как "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ медиа" и "Радио Свобода".

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17:31    
накурились МАХРЫ болезные

16:59   Бордунов   Ich bin Deutsche Welle!
"материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги"
В этой формулировке, как в капле, отражается весь идиотизм госдумского шлюханария.
Те самые "материалоы", изначально спущенны из АП в ГД, прошли депутатский кишечник и были извергнуты госдупой в виде полицейщины с фальсифицейщиной на головы граждан. Deutsche Welle всего лишь зафиксировала плоды депутатско-АПэшного совокупления, а люди прочувствовали их на себе.
В общем, в самообосрании власти, как всегда, виноваты журналюги!

15:35    
14:30 Путин - авторитарный правитель, но - реалист. Вряд ли у него есть такие же, как у тебя - иллюзии о "сверхчеловеке" Джугашвили, вперемешку с нацистскими бреднями о "воле к власти". Предложения "избавляться от химер" и включить режим "автаркии" - это тоже из арсенала фашистской идеологии. Так что, твоя фашистская пропаганда, Саша, только твоя проблема и источник заработка для твоего психиатра.

15:10    
Ну у всех экстремизм кроме Вгтрк.

14:30   Саша  
14:05. Все беды современной России в том, что у руководства страны нет твёрдой политической воли, какая была у ВЕЛИКОГО Сталина! Путин - державник, государственник, но он заражён бациллой либерализма от Собчака или ещё раньше в ЛГУ, не знаю...Потому у него в голове смесь патриотизма и либерализма, потому эта нерешительность во всём, исключая Крым, полутона, полумеры,гибридные решения и тд. Пока ему удаётся удерживать определённую стабильность в стране и кое-какое доминирование в мире, но всё на грани...Ему надо срочно избавляться от химер либерализма, включать рычаги автаркии в управлении страной, и только тогда Россия двинется вперёд семимильными шагами!

14:05    
13:47 Благодаря параноикам во власти и на её поводке, у России уже больше нет союзников в окружающем мире. В своих галлюциногенных убеждениях, что современная Россия - аналог СССР или Российской империи, такие люди готовы разжигать новую "холодную войну" и строить новый "железный занавес". Только, когда их, вместе с их семьями и пожитками, перестают пропускать по их дипломатическим паспортам в их заграничные имения и к их заграничной красивой жизни, они начинают вопить о нарушениях прав человека, нарушении дипломатических конвенций, о международном беспределе. Потом, вдоволь навопившись, идут заниматься привычным делом - "бомбить Воронеж".

13:47    
Вокруг России масса врагов, включая почти все западные СМИ! Власти надо снять розовые очки, это до добра не доведёт, что показал предательский опыт советских властей конца 80-х годов, и СССР не стало...Нужна жёсткая цензура СМИ, как наших, так и международных, работающих на Россию и мощная контрпропаганда, как минимум, в предотвращении пропагандистского разрушения России!

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