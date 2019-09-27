В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle

Комиссия Государственной думы по делам о вмешательстве в дела РФ просит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, говорится в заключении подразделения нижней палаты парламента.

Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.

Также народные избранники узрели в неуказанных действиях Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма.

"Парламентариями установлено нарушение немецкой телерадиокомпанией целого ряда российских законов. Материалы Комиссии будут направлены в правоохранительные органы, Роскомнадзор, Минюст и МИД", - уведомил председатель комиссии Василий Пискарев.

Помимо Deutsche Welle, под сомнение попала также деятельность таких изданий, как "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ медиа" и "Радио Свобода".