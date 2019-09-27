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13:37

В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle

фото ЗакС политика В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle

Комиссия Государственной думы по делам о вмешательстве в дела РФ просит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, говорится в заключении подразделения нижней палаты парламента.

Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.

Также народные избранники узрели в неуказанных действиях Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма.

"Парламентариями установлено нарушение немецкой телерадиокомпанией целого ряда российских законов. Материалы Комиссии будут направлены в правоохранительные органы, Роскомнадзор, Минюст и МИД", - уведомил председатель комиссии Василий Пискарев.

Помимо Deutsche Welle, под сомнение попала также деятельность таких изданий, как "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ медиа" и "Радио Свобода".

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13:47    
Вокруг России масса врагов, включая почти все западные СМИ! Власти надо снять розовые очки, это до добра не доведёт, что показал предательский опыт советских властей конца 80-х годов, и СССР не стало...Нужна жёсткая цензура СМИ, как наших, так и международных, работающих на Россию и мощная контрпропаганда, как минимум, в предотвращении пропагандистского разрушения России!

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