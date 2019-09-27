Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:06

Правозащитники требуют освободить фигурантов "московского дела" от уголовного преследования

фото ЗакС политика Правозащитники требуют освободить фигурантов "московского дела" от уголовного преследования

Российские правозащитники среди прочих высказались в поддержку фигурантов дела о "массовых беспорядках", в коллективном письме потребовав для них свободы. Свои подписи под заявлением оставили 75 борцов за права и свободы граждан.

"В последние недели некоторым из арестованных и осужденных по "московскому делу" изменили меру пресечения, с кого-то вообще сняли обвинения. Может показаться, что власти идут на попятную, — то ли осознав неуспех политики грубой и тупой силы, то ли под давлением российской общественности и мирового сообщества. Однако аресты продолжаются, а ранее арестованным продлевают сроки содержания под стражей", - отмечается в письме, которое приводит "Мемориал".

Правозащитники призывают всех неравнодушных россиян "не оставлять усилий, требуя прекращения "московского дела" и освобождения арестованных".

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

День назад известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:26    
14:45 Выпей коньяку - снижает давление.

15:09    
Поддерживаю правозащитников!

14:45    
Идёт тотальное давление на власть прозападно-интеллигентствующих мразей, как в 1937-1938 годах, конце 40-х, конце 80-х и начале 90-х...Вот и увидим твёрдость политической воли современных вождей России по защите её ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...

14:25    
Когда компания верноподданических петиций закончится ничем, наступит период отрезвления и люди начнут искать действенные способы воздействия на ИНТЕРЕСЫ властьимущих. Худший вариант окончания этой истории с "прошениями народа к царю" хотели бы провернуть экстремисты во власти. Не понимая, что этот вариант - повтор 9 января 1905 года, с теми же последствиями.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:32 Депутаты Ленобласти добиваются ликвидации дельфинариев

18:51 Петербургские пляжи могут стать доступными для инвалидов

18:36 Муниципал: Милонова удручает "внутривидовая" борьба единороссов на муниципальных выборах

17:50 В Архангельске установили надгробие в память об исчезнувшем пешеходном переходе

17:22 С апреля по июнь 2019 года "Единая Россия" получила более 700 млн рублей   1

16:58 В Московском районе сносят недостроенный "Институт следователей"   2

16:30 Беглову хочется, чтобы его подчиненные работали "на пятерку"   1

16:17 Неизвестные пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в мундепы МО "Московская застава"   2

15:59 В связи с инаугурацией Чибиса правительство Мурманской области ушло в отставку

15:24 Матвиенко придерживается высокого мнения о коллегах по Совфеду: "штучные люди"   5

15:11 Яшин: В пикировке с Макаровым Памфилова пытается отбить свой авторитет   1

14:45 Петербургские депутаты собираются сразиться с борщевиком   3

14:06 Правозащитники требуют освободить фигурантов "московского дела" от уголовного преследования   4

13:41 Муниципал: Каптуровича переизбрали главой Нарвского округа   1

13:37 В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru