Петербургские депутаты собираются сразиться с борщевиком Депутаты петербургского Заксобрания внесли на рассмотрение городского парламента законопроект, в котором предлагаются способы борьбы с распространением вредного растения - борщевика Сосновского. Авторами инициативы выступили эсер Надежда Тихонова и единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова. Цель уничтожения вредоносного растения - охрана земель Петербурга. "Борщевик Сосновского - это крупное травянистое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги", - подчеркнули авторы законопроекта. На борьбу с борщевиком в регионах ежегодно выделяются средства из бюджета. Например, в Костромской области в 2019 году на данное дело было выделено более 10 млн рублей, а в Ленобласти в уничтожение сорняка вложили 35 млн рублей.

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