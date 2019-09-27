Матвиенко придерживается высокого мнения о коллегах по Совфеду: "штучные люди"

Единогласно переизбранная коллегами на новый срок глава Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала нужным похвалить тех, кто ей доверяет. В представлении женщины, ей довелось иметь дело с исключительными личностями, буквально каждая из которых - специалист.

"Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах", - приводит ее слова РИА "Новости".

Бывшего петербургского губернатора также вполне устраивает объем полномочий, имеющийся у руководимого ей органа. Еще больше ее устраивает некий прогресс в общественном мнении: по ее наблюдениям, все больше россиян понимает значение верхней палаты Федерального собрания.

"Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас не навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали", - подчеркнула Матвиенко.

Отметим, что одного из "штучных людей", представителя Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в январе задержали прямо в здании Совета Федерации. Ему инкриминируются убийства и грабежи, и по совокупности состав вменяемых преступлений может обернуться для 33-летнего мужчины пожизненным заключением. Как минимум до 30 сентября он, считающий, что такое может случиться с каждым из его коллег, остается в СИЗО.

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