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15:59

В связи с инаугурацией Чибиса правительство Мурманской области ушло в отставку

фото ЗакС политика В связи с инаугурацией Чибиса правительство Мурманской области ушло в отставку

Новоизбранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность. Согласно региональному законодательству, за его инаугурацией автоматически последовал уход в отставку областного правительства в полном составе, о чем пишет ТАСС.

Новый состав администрации субъекта РФ должен быть сформирован до конца ноября.

Между тем, ранее уже было объявлено о перестановках в правительстве, в том числе о новых назначениях на ключевые посты. Так, сразу после избрания Чибиса главой северного региона стало известно о том, что освобождается место его заместителя. Поменялась также конфигурация власти в Мурманске.

Чибис набрал 60 процентов голосов избирателей. Перед единым днем голосования 8 сентября он полгода являлся исполняющим обязанности губернатора, сменив Марину Ковтун.

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