Неизвестные пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в мундепы МО "Московская застава"

В Петербурге четверо неизвестных пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в муниципальные депутаты МО "Московские ворота", самовыдвиженца Александра Будберга. Об этом он рассказал ЗАКС.Ру.

- [Их] требование: сейчас мы тебя будем от сюда выкидывать, квартира наша - убирайся вон, - рассказал Будберг.

По словам Будберга, он приобрел квартиру по "валютной ипотеке", однако "демонстративно отказался платить". Позже жилище продали. С апреля 2019 года он в суде оспаривает продажу квартиру, считая, что процедура была проведена незаконно.

- В момент, когда квартира продавалась, у нас появилась договоренность с банком о реструктуризации ипотеки, - отметил Будберг.

Бывший кандидат в мундепы считает, что его квартиру пытаются попасть из-за подачи в районный суд иска об аннулировании итогов выборов на УИК №1280.

По результатам выборов в муниципальный совет МО "Московская застава" прошли по одному кандидату от "Яблока", "Справедливой России", ЛДПР, шестеро самовыдвиженцев и 11 единороссов.