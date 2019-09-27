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Новости

16:17

Неизвестные пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в мундепы МО "Московская застава"

фото ЗакС политика Неизвестные пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в мундепы МО "Московская застава"

В Петербурге четверо неизвестных пытаются вскрыть квартиру бывшего кандидата в муниципальные депутаты МО "Московские ворота", самовыдвиженца Александра Будберга. Об этом он рассказал ЗАКС.Ру. 

- [Их] требование: сейчас мы тебя будем от сюда выкидывать, квартира наша - убирайся вон, - рассказал Будберг. 

По словам Будберга, он приобрел квартиру по "валютной ипотеке", однако "демонстративно отказался платить". Позже жилище продали. С апреля 2019 года он в суде оспаривает продажу квартиру, считая, что процедура была проведена незаконно. 

- В момент, когда квартира продавалась, у нас появилась договоренность с банком о реструктуризации ипотеки, - отметил Будберг. 

Бывший кандидат в мундепы считает, что его квартиру пытаются попасть из-за подачи в районный суд иска об аннулировании итогов выборов на УИК №1280. 

По результатам выборов в муниципальный совет МО "Московская застава" прошли по одному кандидату от "Яблока", "Справедливой России", ЛДПР, шестеро самовыдвиженцев и 11 единороссов. 

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19:13    
Полицию пусть вызывает, а пока пусть кипяточком их польет.

17:15    
Деньги профукал, а теперь прячется за типа политику.

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