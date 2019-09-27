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16:58

В Московском районе сносят недостроенный "Институт следователей"

фото ЗакС политика В Московском районе сносят недостроенный "Институт следователей"

Здание Института повышения квалификации следственных работников на улице Костюшко, строительство которого остановилось еще в 1990-х годах, в настоящее время сносят бульдозерами, передает портал "Канонер". Задуманное еще в перестроечные годы, здание мыслили как пятиэтажное, однако за тридцать лет сдать его в эксплуатацию так и не удалось.

Спустя годы права на земельный участок получила Федеральная налоговая служба (ФНС). Когда недострой будет полностью уничтожен, ожидается, что по адресу улица Костюшко, дом 19к2 появится учебный комплекс для повышения квалификации сотрудников ФНС. Согласно проекту, новое здание должно быть полностью готово к эксплуатации не позднее 2021 года.

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17:43    
Типичный бизнес чиновников: сначала выбить деньги на один объект, потом его заморозить, деньги потратить, а затем - выбить деньги на другой объект... Но потом можно по телевизору смело заявлять, мол, денег нет, но вы держитесь...

17:12   Бордунов  
Время институтов выбивателей.

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