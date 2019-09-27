Петербургские пляжи могут стать доступными для инвалидов

Депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по законодательству одобрили поправки в городской закон о благоустройстве, предложенные исполнительной властью, передает ТАСС.

Согласно инициативе, следует наделить городские пляжи статусом объектов благоустройства - для того, чтобы можно было организовать на них доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

Утверждается, что без принятия соответствующих поправок невозможно оборудовать пляжи пандусами, настилами, бесплатными шезлонгами и ввести услугу социального такси для инвалидов, которое с соблюдением всех юридических тонкостей могло бы подвозить их к берегу.

Ожидается, что в стенах Мариинского дворца проблему обсудят на одном из ближайших пленарных заседаний.