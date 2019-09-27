На убийство волков и медведей в республике Коми готовы потратить 5 млн рублей

По решению главы республики Коми Сергея Гапликова 5 млн рублей из резервного фонда региона пойдут на убийство волков и медведей, которые, судя по последним новостям, терроризируют населенные пункты.

"Надо стимулировать охотников на добычу волков и медведей. Лицензия на медведя стоит около 10 тыс. рублей, давайте сделаем ее бесплатной, да еще доплатим охотнику 5 тыс. рублей за каждого отстреленного медведя", - приводит ТАСС рассуждения чиновника.

Одним из побуждающих мотивов для такого решения стала надавняя трагедия: волк загрыз девочку в поселке Едва.

Гапликов опасается, что голодные медведи могут вовсе в этом году не уйти в спячку и подвергать жизнь людей перманентной опасности. Отмечается, что дикие звери не раз были замечены уже на подступах к столице региона, Сыктывкару.