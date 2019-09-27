Вы будете смеяться: Смольный отдал более 9,1 млн рублей на студенческий КВН

Комитет по молодежной политике Петербурга раздал субсидии НКО на фестивали, конкурсы и другие мероприятия для юных жителей. Больше всего денег из городского бюджета получили Фонд поддержки образования “Университеты Петербурга” (10,4 млн рублей), общественная организация “Студенческий клуб Санкт-Петербурга” (7,2 млн руб.) и АНО “Мир знаний” (4,08 млн руб.).

Смольный в первом этапе распределил 78,6 млн рублей. Деньги на возмещение расходов, связанных с проведением молодежных мероприятий, получат 44 организации на фестивали и конкурсы, которые должны провести с 1 января по 30 ноября 2019 года.

Дорогая молодежь

Больше всего субсидий получил региональный фонд поддержки образования, науки и культуры “Университеты Петербурга”, учредителем которого является Совет ректоров города и Ленобласти. Фонд получил 10,4 млн рублей на пять проведенных фестивалей: “Рок-иммунитет”, “Я-молодой”, “Арт-Студия”, “Стартс” и фестиваль студенческих хоровых коллективов. Студенческий клуб Петербурга получил 7,2 млн рублей на два сезонных этапа КВН-движения и летний лагерь.

Студклуб потратил 1,3 млн рублей на учебно-тренировочные сборы команд КВН, которые состоялись в августе в Выборгском районе Ленобласти на базе отдыха “Сокол”. Смольный дал еще 2,6 млн рублей клубу на зимне-весенний и осенний этапы КВН-движения.

Студклуб - не единственная НКО, которая получила деньги для проведения игр клуба веселых и находчивых. Организация “Гаудеамус” провела два этапа чемпионата КВН для первокурсников за 1,6 млн рублей. Кроме организации КВН “Гаудеамус” проводит традиционные интеллектуады, где команды студентов соревнуются между собой в конкурсах “Что? Где? Когда?”, “Парламентские дебаты”, “Бегущий город”. На конкурсы потратили более 2 млн рублей.

РОО “Студенческий клуб Санкт-Петербурга” и РОО “Гаудеамус” связаны между собой тремя учредителями: Ниной Романовой, Натальей Шишкиной и президентом петербургской лиги КВН Эдуардом Шишкиным.

АНО “Мегафорум” за 1,8 млн рублей организует КВН POINT. Конкурс ведет капитан команды-участника телевизионных игр КВН “Доброжелательный Роман” Дмитрий Хасис, который ранее не раз получал благодарности от спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Среди постоянных гостей конкурса - депутат Законодательного собрания от “Единой России” Сергей Купченко, который еще в феврале 2019 года предложил “выводить на новый качественный уровень” КВН Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Сергей Купченко в жюри КВН, фото: spb.er.ru

Мероприятия для студентов проводит АНО “Новые люди”, учредителем которого является член Молодежной коллегии города Юрий Маколов и член комиссии с правом решающего голоса УИК №2254 Андрей Мыца.

“Новые люди” организовали фестиваль Welcome to Saint P для студентов, которые приехали учиться в Петербург из других регионов.

Не КВНом едины

Петербургские чиновники также раздали несколько миллионов на спортивные мероприятия. Дороже всего обошелся детско-юношеский фестиваль по футболу PETERSBURG CUP, на организацию которого потратили 2,5 млн рублей. Мероприятие проводит федерация школьного спорта “Школьная лига”, учредителями которой являются член общественного совета при ГУ МВД Светлана Патрушева, советник президента ассоциации промышленных предприятий города Сергей Бельфер и бизнесмен Илья Бутылкин.

Фестиваль по футболу PETERSBURG CUP, фото: скриншот "Вконтакте"

Еще 2,2 млн рублей получил спортивный клуб “Ораниенбаумское общество любителей парусного спорта”, который организовал XI “Ораниенбаумский морской фестиваль”. Еще один фестиваль водных видов спорта почти за 700 тысяч рублей провела АНО “Невские берега”, учредителем которой является член молодежной коллегии Петербурга Кирилл Степанов. Мероприятие приурочили к открытию парка Героев-Пожарных, которое прошло накануне с участием губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Еще 800 тысяч досталось социально-просветительной организации “Нева”, которая провела кубок и первенство города по мини-футболу. Среди учредителей “Невы” член молодежной коллегии Петербурга Денис Чеканов.

Кроме привычных видов спорта Смольный решил продвигать киберспорт. Комитет по молодежной политике заплатил 800 тысяч за Летний кубок по киберспорту, который Федерация компьютерного спорта Петербурга проведет в ноябре этого года.

Руководитель федерации Роберт Валеев сообщил ЗАКС.Ру, что летом провести кубок не удалось, так как “не было подачи на конкурсный отбор”.

Смольный также решил позаботиться о предстоящем ЕВРО 2020. Комитет по молодежной политике оплатил подготовку волонтеров к ЕВРО 2020, которую за 712 тысяч рублей организовал центр “Нестор”.

Миллионы на духовное

Центр “Нестор” получил несколько субсидий на 2,3 млн рублей на спортивные, патриотические и православные мероприятия. Например, организация провела день православной молодежи и Сретенский молодежный крестный ход за 330 тысяч рублей. За 181 тысячу рублей “Нестор” провел симпозиум православной молодежи.

Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению “Покров” традиционно получила деньги от Смольного на проведение балов и творческих вечеров. Комитет по молодежной политике дал 3,7 млн рублей “Покрову”, руководителем которого является протоиерей Петр Мухин – настоятель Смольного собора и церкви Мариинского дворца и духовник спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова. В 2018 году ассоциация во время второй раздачи субсидий получил 5,5 млн рублей. Организация оплатила проведенные Татьянин Покровский бал, Покровский бал Победы и Покровский творческий вечер.

Меньше денег получил еще один фонд, который занимается духовным образованием петербургской молодежи. Речь идет о Фонде имени Валерия Суслова, который получил всего 1,5 млн рублей на мероприятие “Серебряный витязь”. Что это за концерт - неизвестно. В официальной группе фонда в соцсети “Вконтакте” нет сообщений с упоминанием этого фестиваля. Сумма, которую на этот раз получил фонд Суслова, кажется маленькой в сравнении прошлогодней. В 2018 году организации оплатили мероприятий на 12 млн рублей.

Елена Владыкина

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