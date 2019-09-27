Швец поблагодарил администрацию президента и Смольный за поддержку на выборах

Глава муниципального совета МО №72 Павел Швец поблагодарил администрацию президента и Смольный за поддержку на муниципальных выборах. В своем Facebook Швец также прокомментировал скандал со снятием со стены совета № 72 портретов Владимира Путина и Александра Беглова.

- Снятие со стены портретов Президента и Губернатора не является проявлением неуважения к должностным лицам или попыткой оскорбления представителей власти. К сожалению, в СМИ была развернута кампания, целью которой было представить этот поступок нашего коллеги-депутата, как публичное оскорбление муниципальным советом представителей органов государственной власти, - написал Швец.

Швец заявил, что "позиция отдельного депутата не может являться выражением общей позиции всех депутатов". В конце поста он рассказал, что вернул портреты Путина и Беглова на место.

В комментариях пользователи предположили, что Швеца взломали.

Депутат Законодательного собрания от Партии Роста Максим Резник назвал позором действия Швеца.

- Лучше бы фотографию своей семьи повесил, - написал председатель совета депутатов московского муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин.

Накануне в сети опубликовали фотографии, демонстрирующие как во время первого заседания муниципального совета МО №72 депутат снимает со стен кабинета фотографии Путина и Беглова.

От Партии роста, которую представляет Швец, в 20-мандатный совет удалось провести 15 кандидатов. Четыре места отошло единороссам и один - самовыдвиженцу. Швеца избрали единогласно - по той причине, что на заседание явилось только 14 депутатов, и все они представляли его команду.

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