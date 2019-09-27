Муниципальное оглавление

К началу октября в Петербурге остается несколько муниципальных образований, не успевших утвердить глав. В еще большем количестве муниципалитетов неизбравшиеся кандидаты надеются на пересмотр итогов выборов. Однако крутых изменений в составах органов местного самоуправления ожидать уже не стоит и можно взглянуть на новую муниципальную карту города.

Выборы со второй попытки

Как минимум двум муниципальным образованиям Петербурга не удалось с первого раза выбрать руководителей. Многопартийный совет Красного Села не смог определиться, кого из двух единороссов они ходят видеть у руля округа. Действующий глава Евгений Мареев и депутат Юрий Голдов получили по пять голосов, после чего заседание было закрыто. Повторные выборы должны пройти до 8 октября.

На заседании в МО «Остров Декабристов» не было кворума. Не явились избравшийся самовыдвиженцем экс-глава муниципалитета Владимир Барканов и три депутата от фракции «Яблоко». Все четверо ранее выражали недовольство пересчетом голосов по одному из округов якобы из-за типографского брака в бюллетенях. Отсутствие на первом заседании Барканов объяснил командировкой в Москву, а изначально отмолчавшиеся «яблочники» позже выпустили видеообращение, в котором заявили, что не признают совет в его нынешнем виде.

«Яблоко» надеется на пересмотр итогов выборов через суд. Энтузиазма им должна была прибавить эмоциональная речь Эллы Памфиловой на заседание ЦИК 25 сентября. «Остров Декабристов» она назвала в списке наиболее скандальных петербургских муниципалитетов.

- Мы готовы, потому что вы были очень пассивны, представить позицию Центральной избирательной комиссии при судебных рассмотрениях, если суд привлечет ЦИК к рассмотрению дел, - обратилась Памфилова к руководителю Горизбиркома Виктору Миненко.

Главы от оппозиции

Судебные иски об оспаривании итогов выборов по тем или иным округам поступают в петербургские суды ежедневно. Так, в первой половине октября Приморский районный суд рассмотрит сразу несколько заявлений кандидатов от «Яблока» и КПРФ, несогласных с результатами выборов на сразу нескольких участках в МО «Озеро Долгое». Истцы надеются, что в ходе разбирательства будут изучены бюллетени, хранящиеся в Горизбиркоме.

Фрунзенский районный суд готовится к рассмотрению исков кандидатов от КПРФ, «Родины» и, конечно, Партии Роста, представители которой громче всех заявляли об украденных голосах в местных муниципалитетах.

Тем не менее, в двух муниципальных образованиях города Партии Роста удалось получить большинство мест и избрать своих глав. В МО «Обуховский» - экс-депутата ЗакСа Владислава Бакулина, а в МО № 72 – лидера регионального отделения Павла Швеца, после первого рабочего дня в муниципалитете сообщившего в Facebook, что повесил в своем кабинете портреты Владимира Путина и Александра Беглова.

Три новых муниципалитета под свой контроль получила «Справедливая Россия». МО «Гавань» возглавила лидер Василеостровского районного отделения партии Нэлли Вавилина, главой поселка Левашово стал экс-руководитель местной администрации Сергей Федоров, а в МО «Гражданка», где по спискам справедливороссов шла команда Движения демократического обновления, главой совета избрали помощницу самого заметного члена этого движения, депутата ЗакСа Михаила Амосова Елену Беляеву. «Справедливая Россия» показала лучший среди оппозиционных «Единой России» партий результат, получив 108 мест в муниципальных советах. Еще 16 мест у эсеров есть в совете МО «Автово», выборы в шестой созыв которого пройдут в 2021 году. Однако даже такого результата недостаточно, чтобы преодолеть муниципальный фильтр на следующих губернаторских выборах при условии, что пресловутый «барьер» не опустят. В 2019 году, напомним, для допуска до губернаторской гонки нужно было предоставить 155 подписей депутатов из 3/4 местных советов.

У «Яблока» тоже появился свой глава муниципалитета. Денис Тихоненко начал руководить Владимирским округом, где у партии большинство. Есть вероятность, что это не последний «яблочник»-председатель в городе. 7 октября должно состояться заседание муниципалов МО «Смольнинское». В этом совете у «Яблока» самая большая фракция – 7 депутатов из 20, в том числе руководитель городского отделения партии Екатерина Кузнецова.

Запутанная ситуация в Литейном округе. Победившие депутаты от «Яблока» обнаружили документ, датированный 4 сентября и меняющий регламент выборов главы муниципального образования. Если раньше им становился получивший большинство голосов мундепов, то теперь – двух третей, то есть более 13 голосов. Депутат Сергей Трошин рассказал ЗАКС.Ру, что 27 сентября «яблочники» отнесли в совет уведомление об инициировании собрания на понедельник, 30 сентября. Дозвониться до главы муниципалитета в пятом созыве Павла Дайняка ЗАКС.Ру не удалось.

Для КПРФ своим стал совет поселка Петро-Славянка, где коммунистам досталось 7 из 10 мандатов. От компартии на выборы шла команда местных жителей, разгромившая на выборах действовавших муниципалов. Из предыдущего созыва в совет переизбралась только Жанна Плотникова, также шедшая по спискам коммунистов. Возглавила муниципалитет предприниматель Наталья Меншикова.

Результаты КПРФ за пять лет улучшились. На прошлых выборах партия получила 24 мандата, в 2019 году – 72. А количество муниципальных депутатов от ЛДПР уменьшилось почти вдвое: с 58 до 31 человека. Самая большая фракция сторонников Жириновского в МО «Георгиевский» - 6 человек.

Вдвое уменьшилось представительство в советах «Коммунистов России». Они потеряли свою самую представительную фракцию в МО «Смольнинское» и теперь в муниципалитетах от них будет заседать только четыре человека. От партии «Родина» избрались два человека (в 2014 году был 1), от «Трудовой партии России» - 1 (в 2014 году – 7). Еще один депутат представляет появившуюся в 2018 году Партию социальной защиты. «Гражданская платформа» и «Казачья партия» своих представителей не получили.

Новые лица

Самая высокая концентрация единороссов – в вотчине спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Петроградском районе. Там не от партии власти избрался только экс-депутат ЗакСа от КПРФ Юрий Гатчин. Он будет заседать в МО «Петровский». Меньше всего мандатов досталось единороссам в Центральном районе – 21,11%. Однако стоит отметить, что в центре их представители особенно часто предпочитали идти на выборы самовыдвиженцами.

С другой стороны, в Центральном районе муниципальные советы обновились сильнее всего. В Дворцовом округе и МО «Смольнинское» - полностью, в Литейном округе, Владимирском округе, МО «Лиговка-Ямская» - более чем на 50%, в МО № 78 – наполовину. Ни один из новоизбранных советов города полностью не сохранил свой прошлый состав.

Сразу несколько старожилов муниципальной политики, сохранив места в совете, потеряли руководящие должности. Например, Рамиль Яхин, руководивший МО «Волковское» с 2000 года. Ему на смену пришел другой единоросс Михаил Куренев. Сам Яхин рассказал ЗАКС.Ру, что его вместе с несколькими сторонниками на заседание по выборам главы не пригласили.

Вместо Владимира Бородина, с конца девяностых заседавшего в руководстве сначала МО «Чкаловский», а потом Петровского округа, руководить «Петровским» избрали заместителя председателя правления «Энергомашбанка» Дмитрия Вагина. В соседнем МО «Аптекарском острове» главой стал помощник спикера ЗакСа Макарова Никита Титенко. Михаил Приплад, возглавлявший этот муниципалитет с 1998 года, остался рядовым депутатом.

Не выдвигалась на должность главы МО № 78 единоросс Валентина Штраух, также руководившая муниципалитетом с 1998 года. Бразды правления перешли к члену ее команды Татьяне Ожогиной.

Около десяти муниципалитетов глав еще не выбрали. Большинство из них должны определиться в течение ближайшей недели.

Сергей Еремеев

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