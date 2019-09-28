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10:31

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева выпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева выпустили из СИЗО

75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, находившемуся в СИЗО по обвинению в государственной измене, следствие попросило смягчить меру пресечения и ограничить ученого подпиской о невыезде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. У пожилого фигуранта уголовного дела усугубились проблемы со здоровьем.

Поздно вечером 27 сентября члены семьи Кудрявцева встретили его у стен тюрьмы "Лефортово" и увезли домой.

Поводом для преследования физика явилась его научная переписка с бельгийским институтом гидродинамики. Как полагает следствие, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО. Адвокаты утверждают, что речи о государственной тайне и разглашении ее вестись не может, поскольку проект по освоению космоса был полностью открытым.

Летом 2019 года академики РАН выступили с открытым письмом, в котором заявлялось о необходимости вызволить Кудрявцева из стен изолятора. Кудрявцева, страдающего несколькими тяжелыми болезнями, в том числе диабетом, правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным.

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16:32    
14:37 Если бы речь действительно шла о шпионаже и предательстве - его бы никогда не выпустили, независимо от состояния здоровья. С гуманностью у наших органов всегда было проблематично. Зато чутьё на потерю перспектив дела и последствия для карьеры традиционно хорошо работает. И если система власти способна выживать только с помощью лагерных шарашек, то это глубоко порочная система.

14:37    
13-19 Даже акт гуманного отношения к БОЛЬНОМУ человеку ты умудряешься обосрать. Чем больше таких пятиколонников, как ты, которым засрали мозги про шарашки, умотают из России, тем лучше. Без шарашек не устоял бы СССР и, соответственно, не было бы независимой России. А тебя ждала участь свинопаса...

13:19    
Вот нельзя было с самого начала это сделать и разбираться без показухи и шумихи? Готовы любыми средствами себе карьеру делать, не считаясь с потерями. А потери не только в престиже страны, но и в научной эмиграции из России. Никто не захочет добровольно работать в бериевских шарашках.

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