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11:41

Лимонов: Я должен быть более интересен Путину, чем он мне

фото ЗакС политика Лимонов: Я должен быть более интересен Путину, чем он мне

Писатель и политик Эдуард Лимонов рассказал читателям своего "Живого журнала" о том, что никогда лично не виделся с президентом Владимиром Путиным. В его трактовке, так сложилось по причине того, что оба друг друга "чураются" и, кроме того, принадлежат к несколько разным поколениям.

"Допускаю, что я ему тоже неинтересен. Впрочем, я ему должен быть более интересен, чем он мне. Я более редкий тип человека, чем он", - нескромно заметил лидер "Другой России".

Он признался, что его интерес к личности президента был бы значительно выше, если бы Путина можно было назвать диктатором, однако последнее условие - большая натяжка и даже неправда.

В конце своих рассуждений Лимонов вспомнил, что именно в правление Путина два с половиной года просидел в тюрьме за хранение оружия (с 2001 по 2003 год).

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13:42    
Читал его "Священные монстры". Амбиции очень большие. Некоторые считают, что заслуженно: Быков готов простить ему Казахстан, Прилепину не может простит Украину...

13:05    
Лимонову трудно это понять, но он интересен только историкам. Как живой экспонат политики 90-х годов.

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