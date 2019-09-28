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Новости

12:36

Гудков рассказал о первом и единственном тюремном опыте

фото ЗакС политика Гудков рассказал о первом и единственном тюремном опыте

Больше месяца просидевший в спецприемнике политик Дмитрий Гудков поделился тем, как прошел этот специфический период его жизни: в недавнем прошлом будучи депутатом Госдумы, он прежде ни разу не оказывался за решеткой.

"Было неприятно узнавать про Егора Жукова, про других. И, честно говоря, почти весь срок ты не понимал вообще, выйдешь ты или не выйдешь. Вроде передавали разные люди, что они готовят 212-ю статью, «а вас могут вообще объявить организатором этих массовых беспорядков, а это до 10 лет», и так далее", - рассказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, книг он, находясь в заключении, прочел немереное количество, особенно в те периоды, когда оставался в камере один: от научной литературы до классики художественной литературы. Свой арест он считает полезным в том смысле, что каждый из представителей силовых ведомств, кто его конвоировал и "оформлял", теперь испытывает к протестующим тайное или явное сочувствие.

Гудкова не пустили на выборы в Мосгордуму, поскольку столичная избирательная комиссия усмотрела недопустимое количство брака в собранных им подписях. Под арестом он оказался за призывы к несанкционированным акциям протеста.

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16:48    
15:24 Выдавая свою лживую фашистскую пропаганду про Европу за действительность, ты, видимо, забываешь, что границы пока не закрыты и многие граждане нашей страны могут своими глазами всё посмотреть и сравнить. Твоя сосредоточенность на геях, их клубах и тусовках, говорит только о твоих личных проблемах. И ни у кого в оппозиции не возникает идеи одностороннего разоружения России. Но, вот с твоими фашистскими фантазиями геополитического доминирования, действительно трудно согласиться. Россия - большая и сильная страна, но у нашего народа нет интересов ни в Сирии, ни в Венесуэле, ни в Ливии. Нам бы свою огромную территорию нормально обустроить.

15:24    
Во всём мире без привязки к Испании принято считать"пятой колонной" ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ(!!!!!!!!!!), действующих исключительно в интересах внешних, которыми сейчас в России является прозападная либерально-гомосечная клоака, мечтающая о евромерзостях в России, постоянных маршах ЛГБТ, гей-клубах на каждом перекрёстке и превращения ВЕЛИКОЙ России в американскую подстилку! Без мощных вооружённых сил с РЯО, РУССКОГО МИРА, геополитического доминирования России в мире и тд.!

14:51    
14:28 "Пятая колонна" - это название фашистского подполья в Мадриде в 1936 году, в гражданскую войну. Это название подходит скорее таким как ты, Саша, фашистам. Именно благодаря таким неадекватам распался СССР. Без ГКЧП не была бы возможна Беловежская пуща. Недавно, в июле-августе, вы отрепетировали ещё одну попытку установить в стране  репрессивный режим, который бы неизбежно привёл к тяжелым последствиям. На кого вы работаете?

14:29    
Пардон, "НЕ должно"....

14:28    
Первое, но должно быть единственное.  Потом второе и так далее. Пятиколонники должны не выходить с зоны, а там чистить гальюны. Подонки не заслужили лучшего.

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