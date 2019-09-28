Гудков рассказал о первом и единственном тюремном опыте

Больше месяца просидевший в спецприемнике политик Дмитрий Гудков поделился тем, как прошел этот специфический период его жизни: в недавнем прошлом будучи депутатом Госдумы, он прежде ни разу не оказывался за решеткой.

"Было неприятно узнавать про Егора Жукова, про других. И, честно говоря, почти весь срок ты не понимал вообще, выйдешь ты или не выйдешь. Вроде передавали разные люди, что они готовят 212-ю статью, «а вас могут вообще объявить организатором этих массовых беспорядков, а это до 10 лет», и так далее", - рассказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, книг он, находясь в заключении, прочел немереное количество, особенно в те периоды, когда оставался в камере один: от научной литературы до классики художественной литературы. Свой арест он считает полезным в том смысле, что каждый из представителей силовых ведомств, кто его конвоировал и "оформлял", теперь испытывает к протестующим тайное или явное сочувствие.

Гудкова не пустили на выборы в Мосгордуму, поскольку столичная избирательная комиссия усмотрела недопустимое количство брака в собранных им подписях. Под арестом он оказался за призывы к несанкционированным акциям протеста.