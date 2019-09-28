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13:27

Активисты посадили три клена на площади Восстания

фото ЗакС политика Активисты посадили три клена на площади Восстания

На оживленном участке в центре города, на площади Восстания, активисты движений "Красивый Петербург" и "Центральный район за комфортную среду обитания" высадили три клена. Отмечается, что речь идет об элитном сорте "Глобозум". Мероприятие проходило при деятельном участии профессиональных садовников.

К процедуре тщательно подготовились. Накануне, 27 сентября, на площади выкопали щебень и цемент, заменив его плодородной почвой.

"Мы шли к этому событию целый год. Это первые наши официальные посадки, согласованные с десятком городских служб и комитетов. Без вашей поддержки это было бы невозможно!" - говорится в сообщении активистов.

На клены собирали деньги путем краудфандинга. Для реализации всего проекта в целом активистам нужно 114 тысяч рублей, на собранные из них 74 тысячи и установлены новые три дерева.

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Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"


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