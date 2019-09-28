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Муниципал

14:24

Вишневский о возвращении портретов Путина и Беглова в зал заседаний МО №72: Стыдоба

фото ЗакС политика Вишневский о возвращении портретов Путина и Беглова в зал заседаний МО №72: Стыдоба

Лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский достаточно едко прошелся по ситуации со снятием потретов начальства в здании муниципального округа №72. Ему однозначно не нравится сама негласно заведенная практика украшать кабинеты изображениями руководителей. Однако возвращение их на место уже после снятия он считает поступком, не достойным оппозиционно настроенных муниципалов.

"То, что за снятием портретов Путина и Беглова последовала властная истерика - позорище. Наглядная демонстрация полной неадекватности "наверху". Ну, а то, что портреты вернули на место, с испуганными оправданиями и благодарностью Смольному и Кремлю за поддержку на выборах - стыдоба. Хорошо, хоть на коленях не извинялись", - строго оценил депутат произошедшее в здании совета в своем Telegram-канале.

В противовес он поставил свой личный пример: в кабинете Вишневского в Мариинском дворце из портретов имеются только семейные фотокарточки и портреты писателей братьев Стругацких.

В МО №72 большинство мест досталось представителям Партии роста. На первое заседание совета пришли только они.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:36    
Этот заксовский синедрион уже начинает раздражать.
Макаровские под[цензура]ыши уже и не знают, на чем ещё пропиариться.

18:01    
Боря хоть Распутина у себя в кабинете не повесил, как в том сериале. Осталось раскидать вонючие носки и прям как дома! Ну так и шел бы домой сразу

17:49    
В Москве депутат Полонская ревнует к Николаю II, а в Питере депутат Вишневский - Путину!!! Видимо, у депутатов возникает такое отклонение - Чудовище с зелеными глазами...

17:41    
Стыдоба - это то, что в питерском заксе есть такой отвратный депутат - Вишневский!

14:53    
Почему Кролик опять пишет в Телеграм-канале в субботу? Бога не боится?

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