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Новости

15:20

Быков: Чем больше артистов поддерживает протест, тем менее он уязвим

фото ЗакС политика Быков: Чем больше артистов поддерживает протест, тем менее он уязвим

Литератор и публицист Дмитрий Быков, в авторской радиопрограмме поздравляя с юбилеем народного артиста СССР и России Олега Басилашвили, отметил, что, несмотря на всю его нескрываемую и не меняющуюся с годами оппозиционность, это никак не навредило артистической карьере. Из этого Быков сделал вывод, что устраивать гонения на популярных героев сцены у власти "кишка тонка", и для мощи протестного движения нужно иметь такого масштаба людей в своих рядах как можно больше.

"Власти натравливают на него шавок своих, они заставляют в соцсетях писать про него гадости, но это работает много к украшению, это способствует славе. Поэтому мне кажется, для того, чтобы здесь заниматься протестом, надо быть народным любимцем, быть мастером, быть профессионалом. В России есть один способ спасения в двадцатом, в двадцать первом веке – быть незаменимым профессионалом", - полагает публицист.

В качестве еще одной иллюстрации тезиса он привел пример академика Андрея Сахарова, который был выдающимся ученым, и именно поэтому терпели его фронду и прислушивались к его мнению. А артисту, рассудил Быков, еще проще и безопаснее, потому что он априори находится у всех на виду.

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17:06   Игорь  
Куды ж крестьянину податься?!
Артист у нас неуязвим.
И с дубом мог телок бодаться.
А что крестьянин7 Да хрен с ним.

16:59    
Они поддерживают только своих... Только по команде сверху... Иначе тот же Иван Голунов сдал бы всех свои клиентов по VIP-клубам...

15:37    
Всё зависит от твёрдости политической воли главы государства защитить Отечество от его врагов, а не от наличия среди бунтовщиков артистов, журналистов и тд. В 1937-1938г. их была масса среди антисоветчиков...Потом они в лучшем случае стали лесорубоми, рудокопами и тд. А при слабовольном предателе Горбачёве в конце 80-х артисты-антисоветчики, вроде Басилашвили, Ахеджаковой, М.Захарова, Волчек и тд. и сами с упоением крушили свою Родину и других мобилизовали на развал СССР...

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