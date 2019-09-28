Карельским жителям подключиться к цифровому телевидению массово помогают волонтеры

Для скорейшего перехода с аналогового телевизионного вещания на цифровое карельские власит сочли целесообразным привлечение дополнительного числа волонтеров. Теперь они будут работать в составе уже не 200, а 270 человек, передает ТАСС.

"Функционирующий на базе многофункционального центра кол-центр в день принимает около 100 звонков. Его сотрудники готовы к работе в режиме повышенной нагрузки, ожидающейся в оставшиеся две недели до перехода на цифровое телевидение", - прокомментировали событие в республиканском правительстве.

Новых добровольцев "рекрутируют" "Почта России" и Петрозаводский университет.

Окончательный переход на цифровое телевидение в регионе должен завершиться 14 октября.

Аналоговое телевещание в России отключают в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Переход на цифровое вещание, согласно программе, должно завершить создание «единого информационного пространства».

Перейти с аналогового на цифровое вещание в России собирались еще в 2015 году, но в итоге проект был отложен на несколько лет. В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому изменения должны произойти к лету 2019 года.