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11:30

В ХМАО священника отстранили от службы из-за поддержки фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика В ХМАО священника отстранили от службы из-за поддержки фигурантов "московского дела"

Священник храма Покрова Божией Матери в Мегионе (ХМАО) Марк Мазитов утверждает, что его освободили от службы ввиду его позиции относительно "московского дела". Письмо коллеги привел у себя в Facebook дьякон Андрей Кураев.

"24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил — какие причины, почему такое принято решение. Просто все — свободен. 

Дело в том, что я тут был в командировке, которая заканчивалась 18 декабря и, по идее, должна была перерасти в полноценное принятие в штат епархии. Но так как до этого был не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму, то в принципе понятна причина такого решения архиерея. Был выбран самый легкий путь — избавиться от человека", - поделился Мазитов с Кураевым.

17 сентября было опубликовано открытое письмо священников РПЦ в поддержку арестованных и осужденных фигурантов "московского дела". В числе подписантов - более 50 религиозных деятелей.

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Среди прочих известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.

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14:56    
13:05 Так ты и есть прозападник. Ты пытаешься сделать всё для того, чтобы любой мало-мальски грамотный человек почувствовал желание уехать из России. Правда делаешь ты это неумело, топорно. Твои призывы к репрессиям, в стиле 30-х годов (то ли - СССР, то ли - Германии), чаще всего вызывают желание не уехать, а сделать что-нибудь, чтобы такие как ты никогда не захватили бы власть, даже случайно.

13:05    
Правильно, что отстранили! Всех прозападников надо гнать поганой метлой с гос.службы, преподавателей, священников и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
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