В ХМАО священника отстранили от службы из-за поддержки фигурантов "московского дела"

Священник храма Покрова Божией Матери в Мегионе (ХМАО) Марк Мазитов утверждает, что его освободили от службы ввиду его позиции относительно "московского дела". Письмо коллеги привел у себя в Facebook дьякон Андрей Кураев.

"24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил — какие причины, почему такое принято решение. Просто все — свободен.

Дело в том, что я тут был в командировке, которая заканчивалась 18 декабря и, по идее, должна была перерасти в полноценное принятие в штат епархии. Но так как до этого был не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму, то в принципе понятна причина такого решения архиерея. Был выбран самый легкий путь — избавиться от человека", - поделился Мазитов с Кураевым.

17 сентября было опубликовано открытое письмо священников РПЦ в поддержку арестованных и осужденных фигурантов "московского дела". В числе подписантов - более 50 религиозных деятелей.

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Среди прочих известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.