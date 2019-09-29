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12:25

Навальный выходил к администрации президента в пикет в поддержку политзэков

фото ЗакС политика Навальный выходил к администрации президента в пикет в поддержку политзэков

Политик Алексей Навальный вместе с супругой вечером 28 сентября выходили в пикет к стенам администрации президента в поддержку фигурантов "московского дела".

Сегодня в столице на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный властями митинг, организатором которого выступила Либертарианская партия. Тематика мероприятия - свобода для всех политических заключенных и прекращение "московского дела". Ожидаемое количество участников - до 20 тысяч человек.

Последнюю санкционированную акцию на Сахарова посетили около 50 тысяч человек, целью её был допуск незарегистрированных кандидатов до выборов в Мосгордуму.

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Фото: Instagram Навального


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:38    
13:02 Ну да, кто-то строит,  кто-то бюджетные деньги ворует на этом строительстве, кто-то крышует это воровство в государстве, а кто-то эту систему показывает людям. Чтобы они знали, за кого не стоит голосовать в 2021 и 2024 году.

13:02    
Совершенно никчемная и бессмысленна жизнь у Навального! Кто построил Крымский мост, кто-то новый блок АЭС и тд. во благо России и россиян! А у кого-то жизнь прошла мимо с дурацким плакатиком в руках...

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