Навальный выходил к администрации президента в пикет в поддержку политзэков

Политик Алексей Навальный вместе с супругой вечером 28 сентября выходили в пикет к стенам администрации президента в поддержку фигурантов "московского дела".

Сегодня в столице на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный властями митинг, организатором которого выступила Либертарианская партия. Тематика мероприятия - свобода для всех политических заключенных и прекращение "московского дела". Ожидаемое количество участников - до 20 тысяч человек.

Последнюю санкционированную акцию на Сахарова посетили около 50 тысяч человек, целью её был допуск незарегистрированных кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Фото: Instagram Навального

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