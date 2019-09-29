Яшин о полиции, “умном голосовании” и своем трудовом стаже

Московский оппозиционер, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин призвал недавно избранных петербургских мундепов не отказываться от тактики малых дел, а использовать ее в политической борьбе. 28 сентября он выступил перед петербургскими единомышленниками в пространстве “Артмуза”. Около часа Яшин делился опытом работы в муниципалитете и полтора часа отвечал на вопросы слушателей, в том числе недавно избранных петербургских мундепов.

О первых впечатлениях от должности главы

“Первые несколько дней я ходил в состоянии нокдауна, но потом посоветовался с более опытными депутатами и смог освоиться”, - вспомнил Яшин о самом начале руководящей работы в муниципальном совете.

После того, как в октябре 2017 года оппозиционер возглавил МО "Красносельский", все сотрудники муниципалитета положили на стол заявления об увольнении. Яшин полагает, что “Единая Россия” действовала по принципу “мы сейчас дадим этим ребятам облажаться”, но прогадала и дала оппозиционерам возможность проявить себя.

“Это очень большой вызов для нас всех. В чем нас упрекали на протяжении многих лет? Они говорили, что мы можем только критиковать, а “Единая Россия” - это партия реальных дел, которая понимает, как устроена государственная машина. Вы, получая полномочия, демонстрируете, что можете этими полномочиями эффективно распоряжаться”, - заявил глава МО "Красносельский".

Яшин рассказал, что кадровые вопросы в муниципалитете решил примерно за месяц. На некоторые места позвал знакомых, на другие, более ответственные вакансии объявил конкурс. Вновь избранным петербургским мундепам он рекомендовал максимально внимательно относиться к выбору бухгалтера.

О значимости малых дел

После 40 минут воспоминаний об опыте решения локальных проблем своего муниципалитета Яшин заметил разочарование на лицах некоторых слушателей:

“Вы меня слушаете и думаете, наверное, что он уже не тот. Несколько лет назад приезжал, рассказывал про Путина, про Рамзана Кадырова, про войну с Украиной, а теперь какой-то унылый чиновник, рассказывает про какие-то гаражи, муниципальных депутатов и рассказывает про теорию малых дел, которую сам разносил в пух и прах в течение стольких лет”.

Яшин заметил, что до сих пор не фанатеет от этой теории и не верит, что систему можно изменить малыми делами, но считает, что они могут стать инструментом в большой политике:

“Все эти малые дела должны делать ваши слова более весомыми. Должны делать вашу риторику более убедительной. Должны показывать вашим избирателям, что вам действительно можно доверить управление страной. Ну не сразу, наверное. Постепенно, пошагово”.

Политик добавил, что для успеха правильных слов недостаточно, за спиной должен быть багаж уже совершенных дел, которые можно использовать в свою пользу.

Об “умном голосовании”

О стратегии Алексея Навального, которая на выборах 2019 года помогла оппозиции нанести удары по “Единой России” в Москве, Петербурге и других регионах, у Яшина спрашивали особенно часто. В частности, о его отношении к поддержке некоторыми избравшимися благодаря “умному голосованию” депутатами единоросса Алексея Шапошникова во время выборов председателя Мосгордумы.

“Мне кажется, это было очевидно. На них оказывалось давление, и никакого способа защитить их от этого давления у нас не было”, - ответил московский гость.

Он пересказал основные события московской кампании, отдельно отметив, что потратившая более 25 млн рублей на выборы единоросс Валерия Касамара уступила малоизвестному Магомету Яндиеву из “Справедливой России”, избирательный фонд которого в 1000 рублей остался нетронутым. Яшин вспомнил и про депутата Александра Соловьева. Его поставили против другого Александра Соловьева, которому позже отказали в регистрации, а “умное голосование” решило поддержать однофамильца-“спойлера”. Сейчас он возглавляет парламентскую комиссию по экологической политике.

“Я не предлагаю меньшее из зол. Я предлагаю зло, которое смешнее,” - объяснил Яшин.

О своих доходах

Один из слушателей спросил Яшина, на что он жил и где работал до прихода к власти в муниципалитете. Вопрос молодой человек прочитал по бумажке. Депутат ответил, что с 2000 года был профессиональным политиком.

“У меня образование политолога. Я занимаюсь политической деятельностью довольно давно. С 2000, наверное, года. Начинал этим заниматься еще в студенческие годы, возглавлял независимый профсоюз студентов. Это то, что мне интересно, это моя работа. Через некоторое время я победил на выборах и стал главой муниципалитета,” - ответил Яшин.

В брошюрах, которые раздавали всем пришедшим на встречу с политиком, было указано, что Яшин “в юности” был помощником депутата Евгения Бунимовича, работал экспертом по антикоррупционной политике в Высшей школе экономики и журналистом “Новой газеты”.

О лозунге “Мусора хуже говна”

Записавший не так давно видеообращение к рядовым полицейским и росгвардейцам Яшин несколько слов о силовиках сказал и на петербургской встрече. Он начал с того, что для активистов недопустимы радикальные политические акции, например, перекрытие трасс, которые во время своего последнего приезда в Петербург допускал Алексей Навальный. По словам Яшина, такие действия позволят в дальнейшем представлять оппозиционеров как “погромщиков и хулиганов”.

“Я считаю, что мы даже с полицией должны разговаривать. Разговаривать со всеми, кто готов нас слушать, а не кричать, извините, “мусора хуже говна” (за плакат с таким лозунгом художник Артем Лоскутов был задержан на акции против репрессий 23 июня, а позже оштрафон на 10 тысяч рублей - прим. ЗАКС.Ру). Не надо так говорить, надо искать какие-то точки соприкосновения. Потому что обычные сотрудники полиции находятся в таком же положении, как и большая часть населения”, - уверен оппозиционер.

Текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников

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