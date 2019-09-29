Беглов готовится к первым морозам

Новый градоначальник Северной столицы Александр Беглов поведал на своей странице "ВКонтакте" о том, что не за горами зима, а руководимый им город на сей раз готов к прихотям природы.

"Готовимся к первым морозам. Подготовлена снегоуборочная техника. Мы закупили дополнительно 471 машину", - отметил губернатор.

При наступлении первых заморозков, известил Беглов, на дежурство выйдет спецтехника, которая будет посыпать дороги слабосолевым раствором. Также градоначальник попросил всех автолюбителей быть внимательнее на дорогах.

Напомним, что необычайно снежная зима 2019 года, к которой петербургское правительство оказалось не готовым, породила мем "лопаты Беглова": врио губернатора распорядился выдавать главам районов инструменты, чтобы они лично принимали участие в очистке вверенных им территорий от снега и наледей. Позже сам Беглов с помощниками "под камеры" убирал улицы при помощи лопаты.

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