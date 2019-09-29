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29 сентября, 15:07

В Москве начался митинг "Отпускай!" в поддержку политических заключенных

фото ЗакС политика В Москве начался митинг "Отпускай!" в поддержку политических заключенных

На столичночном проспекте Сахарова стартовал митинг в поддержку российских политических заключенных и, в частности, фигурантов "московского дела".

Напомним, в рамках разбирательства к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве. Основной тематикой несанкционированных мероприятий был допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

По информации "Белого счетчика", на данный момент на проспекте собралось порядка 3,5 тысяч человек.

"Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно", - информирует "Интерфакс".

Среди гостей мероприятия - политик Алексей Навальный, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, незарегистрированный кандидат Юлия Галямина и освобожденные фигуранты дела о "массовых беспорядках".

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29 сентября, 16:29    
На 16-00 - 23,3 тысячи. Люди продолжают подходить.

29 сентября, 16:18    
Успокойтесь, господа ! Напишите 140 тыс и всё. Какое это имеет значение ? А вот то, что организовано запрещённое законом во ВСЕХ странах давление на суд - это точно.

29 сентября, 16:14    
Управление МВД сообщило о 20 тысячах.

29 сентября, 16:10    
15:53 Согласно Белому счётчику, на 15.30 - 17,8 тысяч.

29 сентября, 16:04    
Уже десять тысяч участников. Это нормальное начало для политического митинга.

29 сентября, 15:56    
3,5 тысячи митингующих мерзавцев и подонков из 20 МИЛЛИОНОВ жителей Москвы и Подмосковья...Это крах, агония русофобов, как белого движения в 1920г...

29 сентября, 15:51    
15:39 Шипи-шипи, гнилая колода, ты пе­ре­жи­ла свой яд!

29 сентября, 15:39    
Сборище негодяев России...

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