"За нашу победу над упырями": Максим Резник выступил на московском митинге

Со сцены столичного митинга в поддержку россиян, подвергшихся уголовному преследованию по политическим соображениям, выступил петербуржец, депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Парламентарий уверен, что москвичей и жителей Северной столицы объединяет решимость бороться с произволом властей.

"Когда колокол зазвонит в Москве, Петербург будет с вами. За нашу победу над упырями! Свободу политзаключенным!" - декламировал он.

По подсчетам "Белого счетчика", за рамки металлоискателей на проспекте Сахарова прошли около десяти тысяч человек.

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