"За нашу победу над упырями": Максим Резник выступил на московском митинге

Со сцены столичного митинга в поддержку россиян, подвергшихся уголовному преследованию по политическим соображениям, выступил петербуржец, депутат Законодательного собрания Максим Резник.
Парламентарий уверен, что москвичей и жителей Северной столицы объединяет решимость бороться с произволом властей.
"Когда колокол зазвонит в Москве, Петербург будет с вами. За нашу победу над упырями! Свободу политзаключенным!" - декламировал он.
По подсчетам "Белого счетчика", за рамки металлоискателей на проспекте Сахарова прошли около десяти тысяч человек.
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.