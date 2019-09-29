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29 сентября, 15:36

"За нашу победу над упырями": Максим Резник выступил на московском митинге

фото ЗакС политика "За нашу победу над упырями": Максим Резник выступил на московском митинге

Со сцены столичного митинга в поддержку россиян, подвергшихся уголовному преследованию по политическим соображениям, выступил петербуржец, депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Парламентарий уверен, что москвичей и жителей Северной столицы объединяет решимость бороться с произволом властей.

"Когда колокол зазвонит в Москве, Петербург будет с вами. За нашу победу над упырями! Свободу политзаключенным!" - декламировал он.

По подсчетам "Белого счетчика", за рамки металлоискателей на проспекте Сахарова прошли около десяти тысяч человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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29 сентября, 21:55    
Поддерживаю требования освобождения и пересмотра дел. А вообще надо пересмотреть силовиков. МОжет на референдум замахнуться.

29 сентября, 17:19    
Резник прав, все мы разные, но надо договариваться, чтобы упыри, желающие сделать карьеру на крови, такие как автор 17:02, не получили шанса проползти к власти, прислуживая ей, чтобы затем оседлать её.

29 сентября, 17:02    
Всех, кто ведёт подрывную работу по развалу России на нары, и надолго! Нам-патриотам Россия нужна мощная в экономическом и военном плане с геополитическими амбициями во всём мире! Прозападникам условно нужна лишь свобода гомосексуализма в России и другие евромерзости!

29 сентября, 16:48    
16:28 В России происходят регулярные попытки расширения политических репрессий. Государственные экстремисты испытывают российское общество на прочность с помощью множества административных арестов за политическую деятельность, с угрозой их перетекания в уголовные дела. По оценкам разных организаций в настоящее время в России от 52 до 278 политических заключённых, осуждённых по уголовным статьям.

29 сентября, 16:28    
16:22. В России сейчас нет политических репрессий, а собрались на митинг лишь наркоманы и гомосеки присмотреть себе нового анального партнёра! И это всё!

29 сентября, 16:27    
16:16 Правда? А может, люди хотят чего-то другого? Например, чтобы наше правосудие не давало одним за кинутую и не достигшую цели урну 3,5 года заключения, а другим, за убийство - условный срок. Если последние были при должности и форме.

29 сентября, 16:22    
Тема митинга - прекращение политических репрессий в России, закрытие "московского дела" и освобождение осуждённых.

29 сентября, 16:16    
Митингующие русофобы хотят жить в России по-европейски, как в как-нибудь Амстердаме, где кругом наркокафе и наркопритоны со свободной продажей наркотиков, улицы "красных фонарей" с проститутками со всего мира, толпы гомосеков и педофилов, масса полигамных семей, любителей инцеста, это когда отец занимается сексом с детьми, утверждая, что готовит детей к взрослой половой жизни, а общество его одобряет и поддерживает и тд. Такие они евро"ценности", других нет!

29 сентября, 16:12    
Не говори за весь Петербург, уродец! Никто за тобой не пойдет

29 сентября, 16:00    
15:53 Твои маньячные фантазии об участниках митингов - пустой трёп. Мерзость - твоя дешёвая переделка фашизма под сталинизм, которую ты не устаёшь впаривать на этом сайте.

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