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Новости

29 сентября, 16:12

"Ты сядешь следующим": У Гостиного двора пикетируют, требуя свободы для политзэков

фото ЗакС политика "Ты сядешь следующим": У Гостиного двора пикетируют, требуя свободы для политзэков

Параллельно со столичным митингом акция гражданской солидарности началась и в Петербурге: неравнодушные современным политрепрессированным граждане по очереди выходят в одиночные пикеты к стенам городского универмага.

В числе прочих заметен отец фигуранта дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена на территории России) Юлия Бояршинова, традиционно стоящий с плакатом в поддержку своего сына и других участников уголовного разбирательства. "Они не террористы, а террористы те, кто похищает и пытает наших сыновей" - гласит надпись на его плакате.

ty_syadesh.jpg (350 KB)

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

В эти минуты в Москве проходит митинг "Отпускай!", главным требованием которого является предоставление свободы всем участникам "московского дела" и иным гражданам, сидящим в тюрьмах и СИЗО за свои политические убеждения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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29 сентября, 21:38    
Предлагаю приравнять к политзаключенным и поджигателей храмов в парках. Понятно что они также подожгли бы пивной ларек в парке поэтому дела по ним надо признать делами против градозащитников!

29 сентября, 17:58    
Швабру на фото вижу не первый раз. лядь подрабатывает перед основной работой. Очень удобно - и подработка, и основная работа на одной магистрали.

29 сентября, 16:32    
16:20 Пусть будет тебе по пожеланиям твоим.

29 сентября, 16:20    
Всех бунтовщиков на нары, а лучше в костёр или на гильотину и бестолковки прозападные рубить!

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Рейтинг персон


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