"Белый счетчик" насчитал 23 тысячи митингующих в Москве, МВД отчиталось о 20-ти

По подсчетам "Белого счетчика", московский митинг в поддержку политических заключенных и фигурантов дела о "массовых беспорядках" посетили 23 тысячи человек.
В то же время столичное МВД насчитало 20 тысяч вошедших.
Со сцены выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, посетовавшая на обыски и уголовное преследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
"В российских судах сейчас не может добиться справедливости никто", - констатировала она.
После этого на сцену вышла группа "Несчастный случай".