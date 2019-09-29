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29 сентября, 17:07

"Маски-шоу - символ трусости": Навальный порассуждал о власти на митинге в Москве

фото ЗакС политика "Маски-шоу - символ трусости": Навальный порассуждал о власти на митинге в Москве

В Москве продолжается митинг в поддержку россиян, пребывающих в заключении в различных инстанциях ФСИН из-за своего отличного от власти политического мировоззрения.

Со сцены политзэков поддержал также оппозиционер Алексей Навальный. В частности, он вновь напомнил об успехах "Умного голосования" и традиционно поругал "Единую Россию" и граждан, приближенных к Владимиру Путину.

"Кто сажает людей, чтобы красть? Кто сажает людей, чтобы делать своих одноклассников миллиардерами?" - поинтересовался у собравшихся Навальный.

"За кого ты бьешь человека? За Ротенберга? За кого ты сажаешь? За то, чтобы мне пенсионный возраст повышали? Все эти маски-шоу, это не символ террора, это символ трусости. Они нас боятся", - взывал со сцены политик.

Напомним, по подсчетам "Белого счетчика", на акцию на проспекте Сахарова собралось свыше 20 тысяч человек.

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0:35    
29 сентября, 18:00 - быдло крепостное, вроде тебя - не "народ"...за феодалов и коррупционеров, пуп рвешь?.. наелись распутиным и его царедворцами - в сирию, всех, вместе с тобой...

0:30    
29 сентября, 19:56 - ты похоже из этих же, крепостных уродов - в маске, за барина пасть рвешь... про таких как ты, классик метко высказался:
... «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа». Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».
 и еще. предполагаю, что росгвардейцы, на самом деле это – «девочки»… они носят каски и забрала, чтобы им случайно, не оцарапали их нежные напудренные личики, они носят латы, как средневековые рыцари, для защиты, чтобы их нежные телеса с выщипанными волосиками и розовые попки не ушибли в толпе, вот недавно одной «девочке», горло передавил ремешок от каски, до забрала которой, якобы дотронулся «[цензура]иган», пытавшийся ее лапать… «девочка» плакала и на суде говорила о моральных страданиях и физической боли от того, что ее хотел задушить маньяк… другую росгвардейскую «девочку» напугал страшный человек, кинув в ее сторону пустую урну, урна гремела и «девочка» тут же обосралась-обоссалась со страху, а памперс одеть под латы забыла – она плакала в суде рассказывая доброй судье, как ей было физически тяжело, нести свое говно в казарму, а друга нежная «девочка» дристала неделю от кинутого в нее бумажного стаканчика и стала пожизненной заикой, и вот еще одна двухметровая «девочка» доказывала, что ей чуть не оторвал руку тщедушный актеришка, о она, теперь, пожизненный инвалид… «девочки» очень добрые, а лупят народ со страху – так они «отбиваются» от озверевшей гопоты, им все кажется, что их изнасилует толпа буйных школьников, ботаников-программистов, актеров и офисных работников, и папаш с колясками с детьми…не удивлюсь, если они переодеваются в женские одежды после «работы», напяливают парички, кружевные трусики, красят губы, для маскировки от негодяев…
... лексею респект..

29 сентября, 19:56   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
Константин Коханов:"Маски-шоу - символ трусости", а Алексей Навальный - жёлтое знамя "жидовской" оппозиции
###
Фельгенгауэр в ударе,
И Сергей Смирнов орёт,
По Навального лишь харе,
Ясно Лёша, что не врёт.
###
Рассуждает, мыслит, верно,
Знает власть, чем уколоть,
Вспоминает Ротенберга,
Главный Путина оплот.
###
"Чёрных шапочек коснулся",
В них всех трусами назвал,
А потом, как шарик сдулся,
Никуда всех не позвал.
###
Власть Навального боится,
Так, что выступить даёт,
Отчего Навальный злится? -
Что сама власть не падёт.
###
Власть ему не свергнуть, знает,
Где взять столько дураков,
Чтоб его "подняли" знамя,
А не "послали" далеко.

29 сентября, 18:08    
ФБК Навального - не партия, но поэтому может позволить себе такие вещи, как "умное голосование" или организацию общих митингов. ФБК может стать фактором и на выборах в Госдуму. Активистам политических партий стоит об этом задуматься.

29 сентября, 18:00    
Навального на нары! Власти пора проявить, наконец-то, твёрдую политическую волю и уничтожить прозападных врагов России и народа!

29 сентября, 17:23    
Под маски обычно прячутся палачи и террористы.

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