"Маски-шоу - символ трусости": Навальный порассуждал о власти на митинге в Москве

В Москве продолжается митинг в поддержку россиян, пребывающих в заключении в различных инстанциях ФСИН из-за своего отличного от власти политического мировоззрения.

Со сцены политзэков поддержал также оппозиционер Алексей Навальный. В частности, он вновь напомнил об успехах "Умного голосования" и традиционно поругал "Единую Россию" и граждан, приближенных к Владимиру Путину.

"Кто сажает людей, чтобы красть? Кто сажает людей, чтобы делать своих одноклассников миллиардерами?" - поинтересовался у собравшихся Навальный.

"За кого ты бьешь человека? За Ротенберга? За кого ты сажаешь? За то, чтобы мне пенсионный возраст повышали? Все эти маски-шоу, это не символ террора, это символ трусости. Они нас боятся", - взывал со сцены политик.

Напомним, по подсчетам "Белого счетчика", на акцию на проспекте Сахарова собралось свыше 20 тысяч человек.