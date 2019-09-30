Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:17

Петербургу предложили выкупить усадьбу Орловых-Денисовых

фото ЗакС политика Петербургу предложили выкупить усадьбу Орловых-Денисовых

Расположенная в Коломягах историческая усадьба Орловых-Денисовых, построенная в начале XIX века, может быть выкуплена Петербургом у частного владельца ООО "БалтикСтрой". Таков был ответ главы КГИОП Сергея Макарова на запрос руководителя городского отделения "Справедливой России" Марины Шишкиной.

"Письмом от 16.08.2019 ООО «БалтикСтрой» обратилось к временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга с предложением о выкупе входящего в состав Ансамбля объекта культурного наследия федерального значения «Дом Жилой». КГИОП поддержал инициативу о передаче вышеуказанного объекта в собственность Санкт-Петербурга", - поделился Макаров.

Шишкина уверена, что данное решение - единственное правильное. В особняке можно организовать общественное пространство, с библиотекой, небольшим концертным залом и музеем истории семьи, владевшей усадьбой на протяжении почти целого века.

"Надеюсь, что юридические и экономические обстоятельства не затормозят передачу ансамбля городу и уже в бюджете следующего года будут заложены средства на реставрацию усадьбы. Пока же разрушающееся здание усадьбы все еще нуждается в консервации", - считает Шишкина.

Судьба особняка беспокоит весь город и требует к себе особого внимания. Справедливороссы подчеркивают, что первичное охранное обязательство требовало от собственника проведения ремонта до лета 2014-го года, однако реальных шагов в этом направлении совершено не было - дело обходилось штрафами.

Компания "БалтикСтрой" владеет зданием с 2013 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:08 Помощника Вишневского избрали главой Литейного округа

19:51 Студенты ВШЭ поговорили об итогах выборов

19:19 Мундепы МО «Морской» не смогли выбрать нового главу округа

18:45 Муниципал: Депутаты Литейного округа решили повесить портрет академика Сахарова вместо Путина   1

18:05 Муниципал: Глава Литейного округа не пустил 12 депутатов от "Яблока" в зал заседаний   6

17:59 Лимонова раздражают "псевдо-революционеры"   1

17:15 Памятник на 1-й Советской улице продолжают захламлять

16:38 Активисты осуждают открытие детского сада под ЗСД на Канонерском острове   1

16:23 Муниципал: Депутат от «Фабрики звезд» отвечает на вопросы

15:59 После надписи про Путина ограду Русского музея пообещали отреставрировать   1

14:50 "Ничего нормального в душе нет, всё продано: Защитница Шиеса прогнала из лагеря чоповцев в масках   1

14:27 Власти сибирского города экстренно отремонтировали дороги перед визитом Чайки к однокласснице

13:57 Муниципал: Депутат МО "Малая Охта" требует возбудить дело против спикера ЗакСа Макарова   6

13:50 "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов "московского дела" Чирцова и Малышевского

13:17 Фигурант дела о "массовых беспорядках" Фомин встретит Новый год под домашним арестом

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru