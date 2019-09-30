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9:42

"Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное" правосудие в РФ

фото ЗакС политика "Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное" правосудие в РФ

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в связи с решениями судов по делам участников столичных протестов, проходивших в Москве с июля по август текущего года, пишут "Ведомости".

Юристы уверены, что подавляющее большинство судебных решений было вынесено в интересах исполнительной власти, без учета существенных аргументов, доказывающих невиновность того или иного гражданина.

Рассказали в "Агоре" и про конвейерный процесс по делу о "массовых беспорядках" 27 июля: многим фигурантам суды штампованно выдавали обвинительные заключения по воле прокуратуры.

В правозащитной организации также попросили спецдокладчика ООН поставить перед российскими властями вопрос о явном несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах, и назначить специалистов, которые бы доложили о ситуации вышестоящему руководству ООН.

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