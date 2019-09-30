ГИБДД введет электронные водительские права

Водительские права можно будет предъявлять со своего смартфона, рассказал руководитель ГИБДД Михаил Черников. На данный момент в ведомстве прорабатывается соответствующая инициатива.

"Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости", - приводит слова Черникова ТАСС.

Глава ГИБДД уточнил, что электронное удостоверение станет альтернативой привычному документу. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковые права их можно будет оформить в обычном виде, как сейчас.

Точные сроки введения электронных прав Черников не назвал, добавив, что в начале ведомству предстоит провести модернизацию имеющегося оборудования и внести соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты.