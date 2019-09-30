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Новости

10:32

Россияне назвали "порогом бедности" доход менее 12,5 тысяч рублей

фото ЗакС политика Россияне назвали "порогом бедности" доход менее 12,5 тысяч рублей

Семья проживает в бедности в случае, если доход одного из её членов не выходит за рамки 12,5 тысяч рублей в месяц, следует из социологического изыскания "Левада-центра", с которым ознакомился РБК.

Личностное ощущение порога бедности выше официального: по данным Росстата, прожиточный минимум в первом полугодии 2019-го составил 11,2 тысяч рублей.

Как следует из опроса "Левады", 40% респондентов заявили о доходе ниже 12,5 тысяч рублей, однако большинство - 60% - сообщили, что зарабатывают более.

Для "нормального" функционирования семьи россиянам необходимо не менее 38 тысяч рублей, при этом у большинства опрошенных средний доход оказался почти вдвое меньше этой суммы.

Не так давно Росстат отчитался, что на данный момент в РЖ проживает 19,8 миллионов бедных.

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14:33    
12:35 - и тут же соврал. Поезди по стране, придурок. Далеко не надо - в Псковскую, Новгородскую, Тверскую. В поселках нет работы. Работать негде. А если все пойдут в тролли, то ру[цензура] за коммент не получишь.

12:38    
12-30
Товарищ, что такое ЧВК и как там платят?

12:35    
12:28 У меня нет хозяев, ни на кого не работаю, за комменты не получал ни копейки, потому и не плачу налоги! Может вы меня уличите во лжи? Не сможете, так как это чистая правда! Я просто высказываю своё мнение по интересным для меня темам, а вы клевещете!

12:34    
12.30
Тебя небось в ЧВК контузило? Или сам только на клаве можешь бабло зашибать?

12:30    
Кому мало денег, то идите в контрактники, особенно на флот, в ЧВК и тд. Там платят хорошо!

12:28    
12:19 Так и начни с себя! Небось, не платишь налог с хозяйской подачки за каждый пост?

12:24    
12,5 тысяч в месяц - это не "порог бедности" и богатства, а порог перехода из бедности в нищету.

12:19    
12:05. Меня крайне удручает тот факт, что по официальной статистике 15 миллионов трудоспособных россиян вообще не платят налоги, скорее всего и не работают, а 15 миллионов только с МРОТ, скорее всего, получая большую часть зарплаты в конвертах...30 миллионов!!!!! При таком раскладе ни одно государство в мире не выжило бы, но Россия выживает за счёт прибыли от экспорта нефти и газа...Потому россиянам надо начинать работать и платить налоги, а не плакаться!

12:17    
Слава правительству! Скоро перейдем на 4-х дневную рабочую неделю, еще раз повысят пенсионный возраст, налоги и зп чиновникам, обанкротят пару тысяч предприятий и ИП. Будет рай.

12:05    
11-19
Гоша, опять ты вылез и проповедуешь свою русофобскую ересь. Изыди, смерд.

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