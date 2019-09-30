Прокурор попросила заменить актеру Устинову реальный срок на условный

Сторона гособвинения, прокурор Анастасия Зверева ходатайствовала о назначении актеру Павлу Устинову условного срока заключения вместо реального, информирует "Медуза".

Зверева уверена, что имеющиеся в деле видео задержания молодого человека не опровергают его вину, так как она подтверждается показаниями пострадавшего силовика. Обвинение также приобщило к делу постановление о привлечении Устинова к административной ответственности за акцию 3 августа.

Зверева полагает, что актеру следует дать 3,5 года условно.

20 сентября Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Действовать она будет до момента вступления в силу приговора, вынесенного ему по "московскому делу".

16 сентября молодого человека приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. Примечательно, но есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу, а росгвардеец упал на него сам в момент захвата. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи.

В поддержку Устинова и фигурантов дела пикетировали москвичи, петербуржцы и жители многих других городов России.