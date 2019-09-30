Совершаева на две недели стала и.о. губернатора Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск с 30 сентября до 13 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

Временно исполнять обязанностей градоначальника в этот период будет вице-губернатор и руководитель администрации главы города Любовь Совершаева.

Напомним, Беглов вступил в должность губернатора 18 сентября, победив на состоявшихся 8 сентября выборах двоих соперников – депутатов ЗакСа Надежду Тихонову и Михаила Амосова. До этого с 3 октября он находился в статусе врио губернатора.

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