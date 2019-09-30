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11:31

Совершаева на две недели стала и.о. губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Совершаева на две недели стала и.о. губернатора Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск с 30 сентября до 13 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

Временно исполнять обязанностей градоначальника в этот период будет вице-губернатор и руководитель администрации главы города Любовь Совершаева.

Напомним, Беглов вступил в должность губернатора 18 сентября, победив на состоявшихся 8 сентября выборах двоих соперников – депутатов ЗакСа Надежду Тихонову и Михаила Амосова. До этого с 3 октября он находился в статусе врио губернатора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:38    
пока дедуля отдыхает на завалинке ЭТА ТОРГОВКА РАСПРОДАСТ полгородишки

16:20    
Трабер проснулся, открыл глаза и потер руки... Совершаева хозяйка в Смольном, бизнес Трабера в плюсе...

16:19    
Петербургом опять правит ВРИО. Ничего не изменилось.

14:37    
Следите за руками этой мадам!

12:56   Россия гибнет   promserv2006@mail.ru
Что значит победил?
Кто с кем тут воюет, где свой где враг и где поле боя?
Или все это ярмарка тщеславия?

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