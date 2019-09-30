Суд отклонил иск Навального к РКН за отказ регистрировать его СМИ

Таганский райсуд Москвы не стал рассматривать жалобу сторонников Алексея Навального к Роскомнадзору ввиду отказа регистрировать его СМИ, информирует "МБХ медиа".

Во время заседания представитель интернет-регулятора сообщил, что политик не предоставил документы о наличии или отсутствии второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Из-за этого у ведомства якобы отсутствует возможность проверить оппозиционера на соблюдение положений закона о СМИ, согласно которому иностранец не может быть учредителем медиа.

В свою очередь адвокаты Навального заявили, что эти документы нужно предоставлять только по собственной инициативе.

Иск об отказе в регистрации СМИ был подан 13 сентября. Поводом для разбирательства стал отказ РКН регистрировать СМИ Навального. В частности, ведомство потребовала от заявителей предоставить справки об отсутствии двойного гражданства. Оппозиционеры принесли документ, однако надзорный орган вновь отказался рассматривать вопрос о регистрации, сославшись на наличие других ошибок.