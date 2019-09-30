Город Ломоносов возглавила бывшая глава местной администрации

На первом заседании муниципального совета МО «Город Ломоносов» седьмого созыва главой муниципалитета выбрали представительницу «Единой России» Надежду Смольникову, говорится в официальной группе муниципалитета «ВКонтакте».

Экс-кандидат в местные депутаты Игорь Шлыков сообщил ЗАКС.Ру, что кандидатуру Смольниковой поддержали 6 из 10 членов совета. Экс-глава муниципалитета Александр Корнеев («Единая Россия») станет ее заместителем. Отметим, что депутатом совета стала и предшественница Корнеева на посту главы Светлана Зряхова. Будучи членом «Единой России», она шла на выборы как самовыдвиженка.

Смольникова в последнее время работала методистом муниципального учреждения «Информационный центр», а с 2010 по 2016 год руководила администрацией города Ломоносов.

В муниципальный совет города Ломоносов попали шесть единороссов, два депутата от КПРФ, один эсер и самовыдвиженка Зряхова.

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