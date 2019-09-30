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Муниципал

12:07

Город Ломоносов возглавила бывшая глава местной администрации

фото ЗакС политика Город Ломоносов возглавила бывшая глава местной администрации

На первом заседании муниципального совета МО «Город Ломоносов» седьмого созыва главой муниципалитета выбрали представительницу «Единой России» Надежду Смольникову, говорится в официальной группе муниципалитета «ВКонтакте».

Экс-кандидат в местные депутаты Игорь Шлыков сообщил ЗАКС.Ру, что кандидатуру Смольниковой поддержали 6 из 10 членов совета. Экс-глава муниципалитета Александр Корнеев («Единая Россия») станет ее заместителем. Отметим, что депутатом совета стала и предшественница Корнеева на посту главы Светлана Зряхова. Будучи членом «Единой России», она шла на выборы как самовыдвиженка.

Смольникова в последнее время работала методистом муниципального учреждения «Информационный центр», а с 2010 по 2016 год руководила администрацией города Ломоносов.

В муниципальный совет города Ломоносов попали шесть единороссов, два депутата от КПРФ, один эсер и самовыдвиженка Зряхова.


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