Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти

Международная правозащитная группа "Агора" опубликовала доклад о применении закона о неуважении к власти, который был подписан президентом в марте текущего года. За полгода было возбуждено 45 дел таких дел, по которым суды назначили штрафы на сумму 845 тысяч рублей. Доклад опубликовала "Медуза".

Основным объектом "народного гнева" граждан стал Владимир Путин - с его именем связаны 26 дел и 78% штрафов. Следом за ним критике подвергались главы регионов, представители силовых структур, "Единая Россия", чиновники, судьи и депутаты.

Фигурантами дел об оскорблении власти стали жители 29 регионов. В "Агоре" подсчитали, что первые дела преимущественно возникали на удалении от Москвы и региональных центров, чтобы незаметно сформировать судебную практику для последующего широкого распространения.

Обычно гражданам присуждали штраф в размере 30 тысяч рублей. Большинство уничижительных комментариев с критикой власти было оставлено "ВКонтакте".

В то же время 17 дел были прекращены.