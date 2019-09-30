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12:52

"Увидел белочку - весь день ходишь радостный": Милонов предлагает сделать Петербург "беличьей" столицей

фото ЗакС политика "Увидел белочку - весь день ходишь радостный": Милонов предлагает сделать Петербург "беличьей" столицей

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что Северной столице следует обзавестись милым живым талисманом, который бы сделал его знаковой приметой города. На эту "роль", по мнению парламентария, идеально подходит семейство беличьих.

Рыжие пушистые зверьки, уверен Милонов, всенепременно украсят собой любой городской парк и положительно повлияют на экосознание петербуржцев и их детей.

"Мы же белок видим очень редко. А это добрые, веселые, игривые звери, не боящиеся людей. Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное. Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия»", - рассказал о задумке депутат.

Милонов собирается обсудить свою идею с властями города.


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18:56    
Где мой любимый Ленинград? СПб, то кошачья столица, во всех спальных районах их вонючих подвалов выбегают драные вонючие блохастые кошки с глистами, около дыр в подвалы стоят пластиковы[цензура]ки валяются бумажки с объедками безумных старух, которые своими объедками откармливают бездомных кошек и вместе с ними и крыс. Едят из одной тарелки или бумажки. Теперь еще и будет беличья столица. Сразу уж давайте столицу грязного зоопарка сделаем.

16:35    
16-06
Ну тогда я полетел...

16:32    
Питер - беличья столица? Так это же "В Питере пить!" Шнура.

16:06    
Нет,  не товарищ Белке Гусь
И я мирить их не берусь!!!

15:15    
14:53, от белочки никто не застрахован, много хороших и плохих людей увела она в небытие.

14:53    
13-34
Не, не скучно ему, наоборот, настолько весело, что навеселе белочку поймал и "ходит радостный".

13:34    
Милонову скучно и неинтересно в ГосДуме. Ни к чему серьёзному его близко не подпускают. Отпустите его в лес, пусть белочек разводит!

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