"Мемориал" признал политзаключенными фигурантов "московского дела" Чирцова и Малышевского

​Правозащитный центр "Мемориал" считает, что фигуранты "московского дела" Никита Чирцов и Эдуард Малышевский преследуются по политическим мотивам.

"Факты "насилия", инкриминируемые Малышевскому и Чирцову, по сути, таковыми не являются. Очевидно, что, выбивая стекло в автозаке, Малышевский не имел умысла на применение насилия, а якобы почувствовавший боль от падения на него стекла полицейский Д. Астафьев сам дал показания, что не получил травмы. Невозможно считать насилием и отталкивание сержанта МВД Никитой Чирцовым", - уверены в "Мемориале".

22-летнего Чирцова и 47-летнего Малышевского обвиняют в применении насилия в силовикам на акции 27 июля (статья 318 УК). По версии следствия, Чирцов толкнул сержанта полиции в грудь и в плечо, Малышевский - выбил ногой стекло автозака, которое упало на полицейского. Оба обвиняемых находятся в СИЗО, вину они не признают.

Малышевского после протестного мероприятия отправили под административный арест за нарушение правил публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), а затем арестовали по уголовному делу.

Чирцов после акции уехал в Белоруссию, где его задержали только 28 августа. Власти страны депортировали молодого человека в Россию, запретив ему въезд в страну на срок 10 лет. В Москве Чирцова арестовали по "московскому делу".