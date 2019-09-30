Депутат МО "Малая Охта" требует возбудить дело против спикера ЗакСа Макарова

Депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить в отношении спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", об этом Кунин сообщил в своем Twitter.

По словам Кунина, он подает заявление в СК "на обнаглевшего полковника, который признался, что вмешивался в ход выборов в Петербурге".

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 25 сентября обвинила во вмешательстве в муниципальные выборы спикера ЗакСа Макарова, а также трех депутатов Госдумы от "Единой России" Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова.

Вячеслав Макаров в этот же день публично признался, что действительно вмешивался в выборы в Петербурге.

Большинство мест по итогам муниципальных выборов в Петербурге получила партия "Единая Россия". В Петроградском районе, который называют вотчиной Макарова, в муниципальный совет прошел не от партии власти только один муниципальный депутат - Юрий Гатчин, который избрался в МО "Петровский".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.