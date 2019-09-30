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Муниципал

13:57

Депутат МО "Малая Охта" требует возбудить дело против спикера ЗакСа Макарова

фото ЗакС политика Депутат МО "Малая Охта" требует возбудить дело против спикера ЗакСа Макарова

Депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить в отношении спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", об этом Кунин сообщил в своем Twitter. 

По словам Кунина, он подает заявление в СК "на обнаглевшего полковника, который признался, что вмешивался в ход выборов в Петербурге". 

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 25 сентября обвинила во вмешательстве в муниципальные выборы спикера ЗакСа Макарова, а также трех депутатов Госдумы от "Единой России" Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова. 

Вячеслав Макаров в этот же день публично признался, что действительно вмешивался в выборы в Петербурге.

Большинство мест по итогам муниципальных выборов в Петербурге получила партия "Единая Россия". В Петроградском районе, который называют вотчиной Макарова, в  муниципальный совет прошел не от партии власти только один муниципальный депутат - Юрий Гатчин, который избрался в МО "Петровский". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:47    
Монахова главой МО избрали - получите.
Умные люди предупреждали, что он неспособен руководить депутатами и советом.

17:21    
Юрий Гатчин - бывший депутат закса и подельник Макарки!

16:19   Don  
Может хватит печатать бред всех подряд желающих попиарится на известных людях.

16:04    
Сначала прочитал: ДЕПУТАТ ТРЕБУЕТ ВОЗБУДИТЬ ТЕЛО ПРОТИВ СПИКЕРА!!!! Подумал: ДОЖИЛИ!!! Перечитал, все встало на свои места... Вспомнил Сталина: СКОЛЬКО ИМПОТЕНТОВ НЕ ОБХАЖИВАЙ, ОНИ НИКОГДА НЕ СОЗДАДУТ НОРМАЛЬНОЙ СЕМЬИ И НЕ РОДЯТ ДЕТЕЙ!!!

15:30    
какие же смешные поподепутаты, вы хоть читали то, что макар ответил вашей эллочке на которую вы так (совершенно зря кстати) уповаете? это же просто грамотный стеб, а закс.ру еще освещает писульки в СК от идиотов-недодупутатов

15:22    
чистейший примитивный популизм от недодепутата со смешной фамилией (от слова кунилингус - как его могли выбрать вообще), попозиционные псевдодепутаты занимаются имитацией бурной деятельности вместо работы в округе, макарычу лучи поддержки по сему!

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