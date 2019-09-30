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16:38

Активисты осуждают открытие детского сада под ЗСД на Канонерском острове

фото ЗакС политика Активисты осуждают открытие детского сада под ЗСД на Канонерском острове

Открытие детского сада под платной скоростной магистралью ЗСД недружественно прокомментировали представители общественного движения "Красивый Петербург". В их представлении, условия для учащихся созданы недопустимые - уже одним выбором локации.

"Трасса является не только источником шума, превышающего все санитарные нормы, но и распространяет пыль и грязь. Непосредственно прилегающие дома к ЗСД расселили, но нерасселенные жители Канонерки жалуются на постоянный гул от магистрали", - пишут городские активисты.

Надежда на установление справедливости у них имеется, поскольку суды с застройщиком продолжаются. Активисты напоминают о том, что строительство садика легло на плечи подрядчика, строившего трассу, что явилось для него своеобразным "социальным обременением".

В комментариях к сообщению горожане выражают единодушие: "пусть своих детей туда отдают".

file2648.jpg (88 KB)Фотография: "Красивый Петербург"


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18:36    
На самом деле если открыть гуглкарты,то окажется, что садик вовсе не под ЗСД, а на значительном удалении, а также станет ясно, что одна организация с пониженной социальной ответственностью ,возглавляемая одним болгарским недогубернатором , очень любит похайповать)

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