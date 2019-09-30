Памятник на 1-й Советской улице продолжают захламлять

Активисты Центрального района обращают внимание горожан на то, что за станцией метрополитена "Площадь Восстания", на 1-й Советской улице, скульптурный объект продолжает использоваться как мусорная урна. Речь идет о пролетке в створе пешеходной улицы.

"Мы ждём решения проблемы и приведения памятника к нормальному состоянию, надеемся, что это произойдет уже сегодня. В противном случае придётся убирать нам, жителям района. Собранный мусор мы покажем губернатору у Смольного", - говорится в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

По словам недовольных, бездействуют и полиция, и Росгвардия.

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