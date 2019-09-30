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17:59

Лимонова раздражают "псевдо-революционеры"

фото ЗакС политика Лимонова раздражают "псевдо-революционеры"

Политик и писатель Эдуард Лимонов дал понять в своем блоге о том, что не впечатлен последней по времени столичной акцией протеста под названием "Отпускай" и что считает ее главных действующих лиц ненастоящими, притворными борцами с режимом.

"Да хоть ещё 155 раз выходите, победы не будет, ибо вы не готовы умирать за неё. Вы думаете, наши предки сидели в Алексеевских равелинах да Шлиссельбургских крепостях а у них была лёгкая возможность с пикетиками выйти? Не было и сейчас нет. Вы хотите перемен, и чтоб при этом пуговицу от пальто не потерять?", - говорится в тексте.

Одним из аргументов политика, обосновывающих бессилие собравшихся людей, почему-то стали надетые на них красные кроссовки. По мнению Лимонова, новое поколение оппозиционеров собирается добраться до власти слишком малой ценой, что невозможно по определению. Новые протестные лидеры для него - несерьезные фигуры.

Санкционированный властью митинг, организованный Либертарианской партией, состоялся 29 сентября на проспекте академика Сахарова и собрал от 20 до 25 тысяч человек.

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18:42    
Лимонов прав, но ГЛАВНОЕ в другом - в России совершенно нет революционной ситуации!

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