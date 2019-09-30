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Муниципал

18:05

Глава Литейного округа не пустил 12 депутатов от "Яблока" в зал заседаний

фото ЗакС политика Глава Литейного округа не пустил 12 депутатов от "Яблока" в зал заседаний

Депутаты-самовыдвиженцы и представители партии "Яблоко", получившие большинство мест в муниципальном совете Литейного округа, не смогла провести внеочередное заседание в понедельник, 30 сентября.

"Яблочники" в пятницу, 27 сентября, уведомили муниципалитет о намерении собраться в начале следующей недели. В назначенное время 12 пришедших депутатов встретил в коридоре муниципалитета глава пятого созыва совета Павел Дайняк.

Он сообщил, что первое заседание уже назначено им на 9 октября и не разрешил проходить в зал заседаний. Мундепы заявили Дайняку, что созвали внеочередное заседание. Глава МО на это возразил, что право на это имеют только депутаты пятого созыва.

Дайняк предложил лидеру фракции "Яблока" в ЗакСе Борису Вишневскому, пришедшему поддержать однопартийцев, пройти с ним в кабинет, но Вишневский отказался, объяснив, что им нужно помещение для заседаний. Дайняк сначала утверждал, что этот зал не готов после ремонта, но через 20 минут споров сказал, что в здании муниципалитета нет ключей от этого зала.

В итоге "яблочники" сдвинули столы и начали свое заседание прямо в коридоре, а Дайняк ушел домой.

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Сергей Еремеев


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20:28    
Так спросите у них что за флаг. Кстати, тц Радуга у парка победы тоже без одного цвета. И бумажные пакетики в Ашане.

20:21    
Они заполонили почти весь Центральны район. Теперь жители на демонстрацию будет ходить под цветными флагами

19:54    
Давно писал, что вся прозападная "пятая колонна" В России, включая "Яблоко"-это наркоманы, гомосеки и педофилы! Жаль жителей Литейного округа, хотя сами выбирали этих яблочных мразей...

19:24    
Гей-флаг выставили открыто. Вот такие гомодепутаты избраны. Что дальше? Муниципальный гей-парад?

18:45    
Благодаря Вишневскому заднеприводные яблочники захватили власть МО!

18:39    
В руках у "яблочника" флаг гомосеков, что ли?

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