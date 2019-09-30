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Муниципал

18:45

Депутаты Литейного округа решили повесить портрет академика Сахарова вместо Путина

фото ЗакС политика Депутаты Литейного округа решили повесить портрет академика Сахарова вместо Путина

На внеочередном заседании муниципального совета Литейного округа 30 сентября местные депутаты приняли решение считать недопустимым размещение в помещении муниципалитета портретов "здравствующих политических деятелей".

Председательствовавший депутат Арсений Афиногенов уточнил, что подразумеваются изображения любых политиков: и Путина, и Трампа, и Явлинского.

Совет также решил размещать на своих заседаниях портрет академика Андрея Сахарова, как символ борца за демократию. Решения были приняты единогласно.

В заседании совета приняли участие 12 из 20 депутатов шестого созыва: представители "Яблока" и самовыдвиженцы. Глава пятого созыва совета Павел Дайняк легитимность заседания не признал, заявив перед его началом, что созвал совет на 9 октября.

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18:58    
Предатели России повесят портрет предателя СССР...всё логично...

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