Депутаты Литейного округа решили повесить портрет академика Сахарова вместо Путина

На внеочередном заседании муниципального совета Литейного округа 30 сентября местные депутаты приняли решение считать недопустимым размещение в помещении муниципалитета портретов "здравствующих политических деятелей".

Председательствовавший депутат Арсений Афиногенов уточнил, что подразумеваются изображения любых политиков: и Путина, и Трампа, и Явлинского.

Совет также решил размещать на своих заседаниях портрет академика Андрея Сахарова, как символ борца за демократию. Решения были приняты единогласно.

В заседании совета приняли участие 12 из 20 депутатов шестого созыва: представители "Яблока" и самовыдвиженцы. Глава пятого созыва совета Павел Дайняк легитимность заседания не признал, заявив перед его началом, что созвал совет на 9 октября.