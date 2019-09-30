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19:19

Мундепы МО «Морской» не смогли выбрать нового главу округа

фото ЗакС политика Мундепы МО «Морской» не смогли выбрать нового главу округа

Депутаты муниципального совета МО «Морской» провели первое заседание. Оно прошло 30 сентября в администрации муниципалитета, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Кандидатами в главы округа мундепы выдвинули двух человек: активистку «Защитим остров Васильевский» и помощницу депутата Законодательного собрания Максима Резника Ольгу Галкину, а также депутата МО прошлого созыва и выдвиженца от «Единой России» Игоря Иванова. За каждого из кандидатов проголосовало по пять муниципальных депутатов.

Таким образом глава муниципального образования «Морской» не избран, пояснила руководитель МО прошлого созыва Татьяна Кузнецова. Она добавила, что продолжит выполнять обязанности главы округа до избрания нового руководителя.

Напомним, в совет МО «Морской» избралось 10 депутатов. Из них пять представителей движения «Защитим остров Васильевский», одна самовыдвиженка, а также 4 мундепа прошлого созыва МО, выдвинутые «Единой Россией». Согласно законодательству, за кандидата в главы муниципального образования должно проголосовать большинство мундепов.

София Саттарова


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