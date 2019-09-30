Студенты ВШЭ поговорили об итогах выборов

В Петербурге 30 сентября студенты Высшей школы экономики организовали круглый стол, посвящённый итогам муниципальных выборов.

Со студентами встретились Павел Кондрашов (муниципальный депутат МО "Ульянка"), Алексей Доссон (кандидат в мундепы МО 75), Михаил Петров (кандидат в мундепы МО "Адмиралтейский округ") и Мария Новикова (кандидат в мундепы МО "Балканский" и МО "Дворцовый округ").

Участники муниципальных выборов рассказали студентам о проблемах, с которыми столкнулись во время проведения кампании и в день выборов.

Елена Владыкина