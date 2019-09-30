Ростехнадзор зафиксировал готовность новых станций метро к регулярной работе

Представители Ростехнадзора проверили уровень готовности давно обещанных к открытию станций южного участка так называемого Фрунзенского радиуса. По заключению специалистов, станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" можно начинать эксплуатировать.

"Исполнительная документация, насчитывающая более 12 тыс. документов, проверена на соответствие требованиям проектной документации. Ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены. Заказчику выдан акт без замечаний", - сообщает ТАСС.

Напомним, что 5 сентября, в день обещанного открытия новых станций, врио губернатора Александр Беглов перед журналистами сказал, что станции неопределенный срок проработают в тестовом режиме.

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